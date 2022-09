Sự thật nước hoa Charme Perfume 100% nguyên liệu Pháp: Hương liệu, vỏ chai hầu hết từ Trung Quốc

Một trong các dòng sản phẩm nước hoa của Charme với những lời quảng cáo được chuyển giao công nghệ độc quyền từ Charme Perfume Paris (công ty do vợ chồng ông Võ Sỹ Đạt lập ra, đứng tên)

“Các mùi hương thơm được chuyên gia từ Pháp chọn lọc dựa theo các dòng sản phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới được nhiều người dùng ưa chuộng sau đó cho ra đời mang thương hiệu Charme với sản phẩm có độ lưu hương rất lâu, mùi hương sang trọng và hiện đại không khác gì so với các mặt hàng ngoại nhập từ Âu, Mỹ', Charme Perfume quảng cáo.

Còn các can nhựa cáu bẩn chứa dung dịch màu vàng nhóm phóng viên ghi được tại nhà máy của Charme Perfume, mà như CEO Nguyễn Thị Thu Hường đăng đàn trên facebook nói đó là cồn - thành phần không thể thiếu, chiếm phần chính cấu thành một chai nước hoa, phóng viên chưa xác định được mặt hàng này nhập từ đâu, không biết có phải từ Pháp vì nhà máy Pháp cũng đựng trong can như bà Hường đăng đàn nói không?

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên tại nhà máy nước hoa của Charme Perfume lại trái ngược hoàn toàn. Thay vì một nhà máy hiện đại, công nghệ châu Âu chuẩn ISO và GMP, trong nhà máy là lỉnh kỉnh can nhựa, công nghệ sang chiết thủ công, thô sơ với vài máy móc đơn giản.

Hồ sơ có được cho thấy, năm 2021, Charme Perfume cũng không nhập bộ khuôn mẫu nào trị giá 2 triệu USD. Năm 2021, Charme Perfume chỉ nhập một “Máy trộn kem dưỡng da loại 100l' từ Trung Quốc, với giá chưa tới 400 triệu đồng.

Các công nhân tại nhà máy của Charme đang bóc thùng hàng có chữ 'made in China'

Sau phản ánh của Báo, bà Nguyễn Thị Thu Hường, CEO Charme Perfume đã “đăng đàn' trên facebook khẳng định: Công ty Công ty Cổ phần Charme Perfume sử dụng can nhựa chứa nguyên liệu là điều hết sức bình thường. Thậm chí bà Hường còn cho rằng, nhà máy mà phía Charme Perfume hợp tác cùng cũng chứa nguyên liệu trong can. Các nhà cung cấp khác cũng chứa nguyên liệu ở trong can hết. Đồng thời, tái khẳng định toàn bộ nguyên liệu của Charme đều từ châu Âu.

'Tại Pháp người ta cũng chứa ở trong can, tất cả mọi thứ, các nhà cung cấp khác họ đều chứa trong can. Đây là một dạng chất lỏng, không chứa trong can thì chứa bằng gì?', bà Hường đặt câu hỏi.

Hình ảnh cắt ra từ clip đăng tải công khai trên mạng Facebook của bà Nguyễn Thị Thu Hường được mệnh danh là CEO của Charme Perfume khẳng định toàn bộ nguyên liệu được nhập từ Châu Âu

Nghiêm trọng hơn, trong phát ngôn trên mạng xã hội, bà Hường còn nhiều lần phát ngôn vu khống, xúc phạm những người làm báo, quy chụp rằng nhà báo thấy một viết thành mười, rồi sau đó liên hệ với doanh nghiệp để tống tiền...trong khi trên thực tế phóng viên Báo Công Thương không hề tiếp xúc, trao đổi với bất kỳ người nào của Charme Perfume trước và sau cuộc làm việc với ông Võ Sỹ Đạt.

'Mình biết cái quy trình làm việc của họ, đăng lên rồi nói quá lên, thấy một nhưng nói thành mười, để cho một số cộng đồng mạng, những người mà chưa tìm hiểu kỳ hùa theo và sau đó liên hệ với công ty nói mình là phóng viên sau đó tống tiền, đưa 200 – 300 triệu đây để yên lặng', bà Hường nói.

Tại cuộc làm việc với PV, ông Võ Sỹ Đạt đã khẳng định sẽ cung cấp hồ sơ, tài liệu thông tin toàn diện chứng minh báo đưa tin chưa chính xác, thiếu toàn diện đồng thời mời phóng viên thực tế dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Tuy nhiên đã 3 ngày trôi qua, phóng viên liên hệ đôn đốc thì ông Đạt cho biết 'vẫn chưa chuẩn bị xong'.

Theo Báo Công Thương