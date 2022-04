Sự thật ngỡ ngàng về 4 ly cà phê ‘Phượng hoàng lửa’ giá 28,8 triệu đồng

Chiều 21/4, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin về ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá 7,2 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Cà phê "Phượng hoàng lửa" của quán Photo And Bike Coffee.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông N.Q.H, chủ quán Photo And Bike Coffee, để làm rõ tính xác thực của hóa đơn tính tiền này.