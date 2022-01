Sự thật mối quan hệ 'nước với lửa' của Dương Mịch và Dương Tử

Dương Mịch và Dương Tử là 2 trong số những ngôi sao tham dự sự kiện chào mừng năm mới trên đài truyền hình Hồ Nam vừa qua.

Cả hai nữ diễn viên nổi tiếng không có sân khấu biểu diễn chung, nhưng vẫn trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội, sau khi một clip được quay từ phía khán giả hé lộ sự thật về mối quan hệ giữa họ.