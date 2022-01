Các sư thầy cầu siêu cho vong linh của bé V.A.. Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị

Khi nghe tin gia đình làm lễ cầu siêu cho bé ở chùa, nhiều người dân đã đến cùng cầu nguyện cho V.A., mong con được an nghỉ nơi cực lạc.

Bàn thờ có để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé. Nhiều người dân có mặt tại chùa để cầu nguyện cho bé V.A.

Dù rất đau lòng nhưng ai cũng nén lại để nguyện cầu, hồi hướng cho bé được đến với một thế giới mới không còn đòn roi đau đớn.

Mới đây, vào tối muộn ngày 3/1/2022, trên MXH xuất hiện 1 loạt clip, hình ảnh chụp cảnh 1 người phụ nữ được cho là chị H. (mẹ bé V.A.) đứng thẫn thờ trong lễ cầu siêu của bé thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Các clip và hình ảnh này đều ghi nguồn từ kênh YouTube Th.Th.B.



Người phụ nữ trông tiều tụy, mắt sưng mọng do khóc nhiều, đứng thẫn thờ như người mất hồn khiến ai nấy đều xót xa. Trong clip, Youtuber Th.B. cũng bắn phụ đề chữ và thuyết minh ngầm "khoe" mình quay được những hình ảnh đắt giá về chị H. trong lễ cầu siêu con gái.



Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, bác của V.A. mới đây khẳng định những hình ảnh và thông trên của Youtuber không xác thực. Bởi lẽ, mẹ bé V.A. không xuất hiện tại lễ cầu siêu của con gái do tâm lý chưa ổn định.



Từ khi vụ án được biết đến, mẹ bé V.A. gần như giấu mặt. Chị có lên tiếng nhưng không lộ diện. Phần lớn phát ngôn đều do bác của bé V.A và luật sư đại diện tiết lộ.