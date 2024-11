Sự thật màn rủ rê trà đá của Sơn Tùng: Hóa ra sếp gây hiểu lầm?

Có ai như Sơn Tùng, rủ fan hẹn hò mà thế này thì... chịu đấy! Sức hút của Sơn Tùng M-TP quả thật không phải dạng vừa, đăng ảnh check in hờn dỗi vì rủ đi trà đá nhưng không ai xuất hiện đã hút hơn 550 nghìn tương tác sau hơn 7 giờ đăng tải. Cụ thể, trưa 27/11, Sơn Tùng xả kho loạt ảnh ngồi 1 mình bên 2 ly trà đá tại con ngõ ở Hà Nội kèm dòng chia sẻ: "Đã bảo hẹn anh em ở chỗ cũ rồi, cứ đinh ninh anh em ra nên đã gọi hai ly trà đá chờ sẵn. Ai dè anh em cho mình hôn mê luôn, leo cây luôn. Đi về".

Sơn Tùng ngồi 1 mình bên 2 ly trà đá, anh dỗi vì hẹn ai đó nhưng không thấy tới.

Loạt ảnh trà đá vỉa hè Hà Nội của Sơn Tùng gây bão trên mạng xã hội. Sau khi bài đăng này được chia sẻ, nhiều người cho rằng "Sếp" đã uy tín khi thực hiện lời rủ rê trong sự kiện âm nhạc tối 24/11. Tuy nhiên, mới đây các "thám tử showbiz" đã tìm ra chi tiết nghi Sơn Tùng đã bí mật đi trà đá trước rồi mới rủ fan. Điều này có thể đồng nghĩa với việc, loạt ảnh trên được Sơn Tùng chụp vào hôm trước khi diễn ra sự kiện âm nhạc tại Hà Nội chứ không phải sau đó. Cụ thể, cách đây 3 ngày (24/11), một tài khoản TikTok đã đăng clip gặp gỡ và trò chuyện với Sơn Tùng ở sân bay. Trong clip hơn nửa triệu người xem này, nam ca sĩ diện quần áo, đeo ba lô, mũ len, giày... y hệt với trang phục khi đi trà đá. Đặc biệt hơn, một chi tiết càng gây nghi ngờ, đó là clip này có thể đã được quay trước khi anh biểu diễn tại sự kiện ở Hà Nội, dựa vào câu anh hỏi "fan cứng" kia: "Tối mai có gặp nhau không?". Qua hint này, netizen xác định có thể thời điểm Sơn Tùng đi trà đá là vào trưa hoặc chiều ngày 23/11, tức là trước 1 hôm anh có lời rủ rê gây "chấn động" tại sự kiện. Cũng có ý kiến cho rằng rất có thể Sơn Tùng... mặc lại outfit cũ, đoạn video khó có thể xác định được rõ ràng các thông tin. Your browser does not support the video tag.

Clip: Sơn Tùng bị bắt gặp ở sân bay, thu hút nửa triệu người xem.

Trang phục Sơn Tùng diện khi đến Hà Nội y hệt trong ảnh anh đi trà đá. Trong đêm nhạc diễn ra vào tối 24/11, Sơn Tùng công khai rủ rê người hâm mộ đi uống trà đá vỉa hè ở Hà Nội. Cụ thể khi ở trên sân khấu, Sơn Tùng nói: "Thời tiết Hà Nội mùa này đẹp quá, thời tiết này mà làm 1 ly trà đá ngồi vỉa hè thì sao nhỉ. Ngày mai ai có thể ra uống trà đá vỉa hè với Sơn Tùng nào". Hóa ra, Sơn Tùng cũng có lòng rủ rê đó, nhưng hình như anh đi "tiền trạm" rồi mới rủ fan, bảo sao không ai may mắn gặp được "sếp".

Netizen "quay xe" trách yêu Sơn Tùng vì nghi ngờ anh đã đi trà đá rồi mới rủ rê. Sau khi loạt ảnh của Sơn Tùng viral thì rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để check in. Đến chiều 27/11, trực ban Công an phường Lê Đại Hành cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, chỉ huy công an phường đã cử cán bộ xuống địa bàn dẹp trật tự, đồng thời đã giải tán đám đông, không để xảy ra tình trạng tụ tập. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, vỉa hè là dành cho người đi bộ và để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông nên không thể tồn tại quán trà đá. Theo Người Đưa Tin