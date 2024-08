Sự thật màn cạo đầu gây sốc của sao nữ Vbiz

Your browser does not support the video tag.

Rapper Pháo chia sẻ lý do cắt tóc, để đầu đinh.



Nữ rapper sinh năm 2004 đã làm hành động ý nghĩa, hiến tặng tóc cho bệnh nhân bị ung thư.



Pháo cho biết sẽ tự tay đem tóc của mình tới để gửi tặng bệnh nhân bị ung thư.



Hành động của Pháo nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen, nghệ sĩ Việt.



Visual nổi bật của Pháo tại sự kiện diễn ra vào ngày 5/8 ở thành phố Hồ Chí Minh.