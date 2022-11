Sự thật ít ngờ về mỡ bụng

Có mỡ bụng là điều bình thường nhưng quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.



Một số chất béo nằm ngay dưới da. Số khác nằm sâu bên trong, xung quanh tim, phổi, gan và các cơ quan khác được gọi là chất béo nội tạng. Đây có thể là vấn đề lớn, ngay cả đối với những người gầy.

Ngay cả người gầy cũng có thể có mỡ bụng. Ảnh: Eatthis

Mỡ bụng

Theo Webmd, bạn cần một số chất béo nội tạng để cung cấp lớp đệm xung quanh các cơ quan của bạn.

Nhưng nếu có quá nhiều mỡ bụng, bạn dễ bị cao huyết áp, tiểu đường loại 2, bệnh tim, mất trí nhớ và một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, ruột kết.

Kristen Hairston, Phó giáo sư về nội tiết và chuyển hóa tại Trường Y khoa Wake Forest (Mỹ), cho biết, nếu tăng cân quá nhiều, cơ thể bạn bắt đầu tích trữ chất béo ở nhiều nơi khác.

Cách tính lượng mỡ bụng

Cách chính xác nhất để xác định bạn có bao nhiêu mỡ nội tạng là chụp CT hoặc MRI. Nhưng có một cách kiểm tra đơn giản và ít tốn kém hơn nhiều là dùng thước dây để đo vòng eo khi đứng. Phụ nữ nên có vòng eo dưới 89cm, nam giới dưới 101cm.

Người có "dáng quả lê" - hông và đùi lớn - được coi là an toàn hơn so với "dáng quả táo" với vòng eo to hơn.

Người gầy cũng có mỡ bụng

Ngay cả khi gầy, bạn vẫn có thể có quá nhiều mỡ nội tạng. Tình trạng này do gen và lối sống, đặc biệt là mức độ vận động của bạn.

Mỡ nội tạng “thích” những người ít vận động. Trong một nghiên cứu, những người gầy áp dụng chế độ ăn kiêng nhưng không tập thể dục nhiều khả năng có mỡ nội tạng.

Cách giảm mỡ bụng