Sự thật giấu kín sau sự kiện Facebook bị sập toàn cầu là gì?

Sự cố của Facebook và Messenger xuất hiện khi người dùng nhận thấy họ bị đăng xuất khỏi tài khoản và không thể đăng nhập lại, ngay cả khi có thông tin xác thực phù hợp.

Sự cố gián đoạn được cho là "cuộc tấn công mạng" vào ngày Super Tuesday, theo chuyên gia bảo mật Jake Moore của ESET, mặc dù ông lưu ý rằng điều này không thường xuyên xảy ra.

Matthew Green, chuyên gia an ninh mạng, cũng chỉ ra rằng sự cố có thể do lỗi kỹ thuật bên ngoài tầm kiểm soát của Meta. Trong khi đó, Kerri Lisenbigler từ TheRevOpsTeam nhìn nhận sự cố này là "khó chịu" nhưng "không quá nghiêm trọng", đồng thời nhấn mạnh rằng các sự cố như vậy có thể xảy ra do lượng lớn lưu lượng truy cập và dữ liệu mà các nền tảng lớn phải xử lý.