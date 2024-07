Sự thật ê chề trong phòng ngủ giữa ông chủ dễ tính và cô giúp việc trẻ đểnh đoảng

Gia đình chồng tôi ở thành phố, còn bố mẹ tôi làm nông ở quê. Theo kế hoạch tôi sẽ về quê sinh con đầu lòng, rồi ở đó cùng con cho đến hết thời gian nghỉ đẻ theo qui định. Thế nhưng không may chỉ còn non tháng nữa là tôi nằm ổ thì bệnh thấp khớp của mẹ tôi tái phát nặng, bố tôi rồi vợ chồng anh trai tôi bỏ cả việc đồng áng thay nhau vào viện chăm sóc mẹ tôi. Nên cuối cùng kế hoạch “con so ở nhà mạ, con rạ ở nhà chồng” của tôi không thực hiện được.

Nhà bố mẹ chồng tuy rộng lại nằm trên mặt phố, nhưng phần lớn diện tích dành cho cửa hàng buôn bán đồ gỗ nên không còn chỗ cho vợ chồng tôi. Vả lại công việc buôn bán bận rộn mẹ chồng tôi cũng không thể chăm sóc con dâu và cháu nội được. Vậy là tôi đành bàn với chồng cứ ở lại thành phố, sinh con xong về căn nhà của bố mẹ chồng tặng sau khi cưới rồi tính tiếp…

Chồng 28, vợ 25 tuổi mà lóng ngóng mãi mới dám bế cô con gái đầu lòng bụ bẫm, đáng yêu . May 1 tháng đầu mẹ chồng chạy qua, chạy lại rồi bà thuê cả y tá của bệnh viện về tắm rửa cho bé, bồi dưỡng “nghiệp vụ” cho tôi nên mọi việc cũng tạm ổn.