Sự thật đằng sau tin đồn V (BTS) đá đểu G-Dragon (BIGBANG)

Phải đến 7 tháng sau, sự thật mới được tiết lộ. Vào ngày 7/12, clip giới thiệu dự án họa báo của V Me, Myself, and V 'Veautiful Days' Concept Film được đăng tải trên Youtube. Trong video xuất hiện những bông hoa mà V đăng trên Instagram trước đó. Điều này cho thấy rằng nam idol không hề "đá đểu" GD mà chỉ đang "nhá hàng" cho dự án solo.



V trong họa báo Me, Myself, and V

Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình thay cho V sau khi video được đăng tải:

- Thật ngạc nhiên là vẫn có người tin V đá đểu GD cơ đấy