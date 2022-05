Sự thật dần hé lộ trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bà Cao Thị Cúc và những người trong hộ gia đình làm việc với cơ quan chức năng.

Lần kiểm tra vào đầu năm 2020, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú nhưng không rõ cha. Nơi này cũng lợi dụng danh nghĩa cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tâm linh nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân.

Luôn mạo nhận là “Thầy ông nội”, thầy “Thích Tâm Đức” và cho rằng Bồng Lai là chùa, ai muốn vào đều phải bấm chuông, được người trong chùa đồng ý, nhưng khi đối mặt với cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân lại nói rằng: “Đây không phải là chùa, không phải là cơ sở tôn giáo...”

Tuy nhiên, ngay sau khi bị các cấp chính quyền xử lý, bà Cúc và ông Vân lại tiếp tục chỉ đạo cho những người tại đây tạo thêm nhiều trang cá nhân khác trên mạng xã hội để thu hút người xem và ủng hộ.

Ngày 5/1, Công an huyện Đức Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, bắt tạm giam Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Tùng Dương (sinh năm 1995, cùng trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Tùng Dương luôn vòng vo né tránh không đi vào trọng tâm của vụ việc và hầu như không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên, còn khi mở miệng thì chỉ nói “chờ luật sư của chúng tôi đến trả lời”.

Mất nhiều thời gian và đối mặt với sự thiếu hợp tác của các bị can nhưng các điều tra viên đã thu thập được nhiều chứng cứ xác thực. Ngoài ra, cơ quan công an cũng củng cố đầy đủ chứng cứ phạm tội để ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bà Cao Thị Cúc.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của bà Cao Thị Cúc.

Trước khi bị khởi tố, các bị can ở Tịnh thất Bồng Lai có sự phân công rõ ràng. Theo đó, ông Lê Tùng Vân là người ra quyết định cuối cùng, bà Cao Thị Cúc với vai trò là chủ hộ và cũng là người cất giữ toàn bộ tiền bạc mà các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ, lập sổ sách để chi theo chỉ đạo của ông Vân.

Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên được giao vai trò chụp ảnh, quay các clip mang về dựng để lồng ghép thêm những nội dung không đúng với hướng dẫn của pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi đưa cho ông Vân kiểm duyệt trước khi tung lên mạng xã hội. Một số clip mà nhóm này tung lên mạng đã tạo môi trường cho những kẻ phản động nhảy vào nói xấu, bôi nhọ và chống phá chính quyền.

Điển hình, trong các ngày 9/9 và 5/10/2019, Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp nhận “Đơn xin giải quyết” của vợ chồng ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) về việc con gái bà là Võ Thị Diễm My bỏ nhà đi vào ngày 7/9/2019.

Theo xác minh, Diễm My có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân (sinh năm 2002, là người của Tịnh thất Bồng Lai). My được cô Trân mời đến hộ bà Cao Thị Cúc chơi rồi không về nên ngày 25/9/2019, Công an xã Hòa Khánh Tây đã kiểm tra nhưng không phát hiện Võ Thị Diễm My tạm trú tại đây. Ngay sau buổi kiểm tra này, bà Cao Thị Cúc lại có đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo việc vợ chồng ông Thắng kéo người đến nhà bà là xâm phạm gia cư bất hợp pháp và trong nhà bị mất số tiền và tài sản lên đến gần 300 triệu đồng.

Để làm rõ nội dung trong các đơn tố cáo giữa bà Cúc với vợ chồng ông Thắng và ngược lại, ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa mời bà Cao Thị Cúc và cô Võ Thị Diễm My với vợ chồng ông Võ Văn Thắng lên làm việc. Khi cơ quan công an yêu cầu bà Cúc giao cô Võ Thị Diễm My cho gia đình ông Thắng đưa về nhà để điều trị bệnh thì bà Cúc, ông Vân cùng 6 người khác đã có hành vi gây rối. Trong đó Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Hoàn Nguyên liên tục quay phim, chụp ảnh và lu loa rằng công an huyện đã bắt cóc, làm mất tích Diễm My, rồi gia đình cô Diễm My sẽ đến giết họ... Thậm chí, ông Vân còn giả bộ lên cơn tăng xông rồi nằm ra ghế trước sảnh cơ quan công an nhằm lu loa, vu vạ.