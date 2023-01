Sự thật clip sư thầy bị tố cầm chổi đánh người tới cầu an

Theo đó, có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) đi vào chùa, sau đó 3 nam thanh niên đi vào chánh điện chỉnh camera đi hướng khác rồi trộm hòm tiền công đức của chùa.

Sau khi phát hiện, trụ trì liền chạy ra khóa cổng chùa, cầm cây xúc rác truy đuổi nghi can. Trong lúc trèo tường tháo chạy, một người bị sư Minh quật ngã. Cô gái trong nhóm trộm cũng bị bắt giao cảnh sát.

"Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera ghi lại. Công an thị xã Phú Mỹ thời điểm đó đã tiếp nhận điều tra vụ việc", sư thầy cho biết.