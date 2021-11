Sự thật chuyện Thiều Bảo Trâm bỏ về khi nhạc Sơn Tùng nổi lên

Mới đây, trên MXH xuất hiện tràn lan đoạn clip Thiều Bảo Trâm đang trò chuyện với bạn bè ở một nhà hàng sang trọng thì bài hát Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng vang lên. Lúc này, nữ ca sĩ có vẻ hơi ngượng ngùng, đứng lên chào mọi người đi về.

Ngay lập tức, netizen nổ ra tranh cãi. Có người cho rằng Thiều Bảo Trâm khó chịu nhưng cũng có người khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.