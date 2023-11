Sự thật chuyện khách Tây mang hoa cúc cắm bàn thờ ra sân bay đón vợ

Trong những ngày qua, đoạn video ghi cảnh một vị khách nước ngoài cầm bó hoa cúc đứng ở lối vào của sân bay thu hút hàng triệu lượt xem.

Đáng nói ở chỗ, loại hoa vị khách cầm trên tay vốn là hoa cúc vàng thường được người Việt cắm trên bàn thờ.

Khách Tây cầm hoa cúc vàng cắm bàn thờ mang tặng bạn bè (Video: Tạ Hoàng Quân).

Thậm chí, trên nhiều trang mạng xã hội có những dòng chú thích với nội dung "Khách Tây cầm hoa cúc vàng đón vợ Việt kiều từ Đức về". Điều này khiến nhiều người cho rằng có lẽ người đàn ông nước ngoài không biết nên mới chọn nhầm loại hoa.

Tuy nhiên, sự thực không hoàn toàn như vậy.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tạ Hoàng Quân cho biết, anh là người trực tiếp quay video và chia sẻ lên mạng xã hội. Bản thân anh Quân cũng không ngờ video lại thu hút lượng xem lớn như thế.