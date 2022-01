Sự thật cay đắng phía sau khoản lợi siêu khổng lồ được công bố về Crypto

Khi mà khắp nơi người ta nói về crypto (tiền điện tử) cũng như những khoản lợi nhuận khổng lồ sinh ra từ các đồng tiền này, thì thật ra vẫn có những người cay đắng với crypto. Noor, là trường hợp như vậy!

Và câu chuyện đầu tư tiền điện tử của Noor cũng như không ít người trẻ tại những nước mà thị trường crypto sôi động, là minh chức cụ thể cho câu nói "There ain't no such thing as a free lunch" (Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí).

Cay đắng với Crypto

Noor, 30 tuổi, là nhà thiết kế thời trang đến từ London, Anh. Cô không chia sẻ tên thật, nhưng lại sẵn sàng kể câu chuyện của mình, để chứng minh một điều: Crypto không phải "thảm hoa hồng", không dễ làm cho người ta giàu có như nhiều người nghĩ.

Năm ngoái, Noor đã mất khoảng 14.000 bảng Anh sau khi kiếm được khoản lãi 8.000 bảng Anh từ bitcoin. Đó là con số mà Noor công bố. Còn kỳ thực, không ai biết cô thiệt hại cụ thể bao nhiêu. "Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc", cô nói trên The Guardian, và cho biết thất bại này được cô giấu kín với ngay cả bạn thân, bạn trai.

Noor kể, khi bắt đầu đọc về cypto, càng đọc, cô càng ham hố đầu tư. Cô mua số bitcoin trị giá khoảng 10.000 bảng Anh. Trong vòng vài tuần, số tiền này "đẻ" ra thêm 8.700 bảng Anh. Khi đó, Noor đã mơ tưởng về một tương lai giàu có, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Sau thành công ban đầu, cô rút tiền khỏi bitcoin, tải xuống ứng dụng môi giới và bắt đầu đầu tư vào các loại tiền điện tử và cổ phiếu khác.

Thời đại công nghệ bùng nổ, crypto thành kênh đầu tư của giới trẻ tại châu Âu, châu Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Cô theo dõi kênh YouTube FX Evolution, nơi một giao dịch viên người Australia đeo tai nghe nói về hoạt động của thị trường chứng khoán trong nhiều giờ liên tục trong khi các nhà đầu tư nghiệp dư hào hứng giao dịch các mẹo trong phần bình luận, tham gia một nhóm đầu tư trên ứng dụng nhắn tin siêu riêng tư Discord, thường xuyên lui tới diễn đàn Reddit WallStreetBets - nơi chia sẻ các mẹo đầu tư và dành nhiều thời gian hơn trên Twitter - nơi có một cộng đồng đầu tư khổng lồ.

Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu sụp đổ khá nhanh.

"Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất," cô nói. "Tôi không thể nuốt nổi đồ ăn, tôi chỉ liên tục nhìn vào điện thoại của mình", Noor kể. Càng cay cú để tìm kiếm cổ phiếu sản sinh đủ lợi nhuận mà bù đắp cho phần đã mất, cô càng thất bại.