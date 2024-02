Sự thật bệnh tình Quách Phú Thành ngày càng nghiêm trọng

Họ hy vọng nam diễn viên Savior of the Soul sớm đạt được trạng thái sức khỏe lý tưởng để trở lại sân khấu.

Sắp tới, sự kiện So you think you can dance có sự góp mặt của Quách Phú Thành sẽ được tổ chức tại Arena of Stars ở Genting (Malaysia) các ngày 16, 18, 24 và 25/2.

Hồi đầu tháng 2, Quách Phú Thành được chẩn đoán mắc bệnh về tai vì bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Các bác sĩ khuyên sao Hoa ngữ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe và đặc biệt không nên đi máy bay. Do đó, Quách Phú Thành phải hủy bỏ hoạt động quảng bá phim ảnh. Anh cũng kín tiếng sau khi sức khỏe yếu đi.

Theo VietNamNet