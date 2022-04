Sự thật bất ngờ về cụ bà 60 tuổi vác xi măng kiếm sống 1 tấn 30.000

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước đoạn đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ dân tộc thiểu số, tuổi đã cao nhưng vẫn đi làm công việc nặng nhọc khiến nhiều người không khỏi đau lòng, xót xa.

Theo hình ảnh trong đoạn clip quay từ cửa hàng vật liệu xây dựng, cụ bà mặc một lớp áo mưa, đầu đội chiếc áo khoác mũ trùm đã rất cũ đang nặng nhọc khuân từng bao xi măng trên vai để kiếm tiền.

Qua clip có thể thấy, dáng người cụ bà gầy gò, khuôn mặt, mái tóc bạc trắng vì bụi xi măng nhưng vẫn cố gắng "cõng" bao xi măng hơn 50kg. Chứng kiến cảnh này nhiều người không khỏi xót xa.

Theo người đăng tải clip, những hình ảnh này được anh quay trong một chuyến giao hàng lên xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Bên dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho hoàn cảnh của cụ.