Sự thất bại của Trấn Thành, Hari Won

Hari Won cũ kỹ

Giống Trấn Thành, Hari Won cũng chọn một ca khúc thất tình để đánh dấu sự trở lại con đường âm nhạc. Như Anh Đã Mong Chờ là sáng tác của Trịnh Thăng Bình, kết hợp hai tác giả người Hàn là Shintto và Kim Hyun Seok. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng theo phong cách pop ballad, pha một chút R&B để làm mới. Điểm nhấn nằm ở phần phối khí hiện đại, mang màu sắc Kpop với tiếng guitar dàn trải và keyboard được sử dụng hợp lý.

Nội dung ca khúc không mới, đặt dưới góc nhìn của một cô gái thất tình. Hari Won bắt đầu ca khúc bằng lời trách móc: “Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án / Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan”. Sau đó, nữ ca sĩ lột tả nhiều cảm xúc đau đớn khi người yêu thay đổi, cô “cố níu giữ mối tình mà anh không hề muốn quan tâm.

Bù lại, MV có phần hình ảnh đẹp với bối cảnh nước ngoài. Nhiều cảnh quay liên tục thay đổi từ du thuyền, bến cảng đến bãi biển thơ mộng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Lần này, Hari Won có nước đi táo bạo hơn khi phát hành nhiều phiên bản MV để quảng bá ca khúc. Bên cạnh bản tiếng Việt, nữ ca sĩ còn ra mắt bản tiếng Hàn mang tên Just Like You Wanted trên kênh YouTube của 1theK. Song, giọng hát của cô vẫn là điểm trừ, khiến chất lượng ca khúc sụt giảm. Cô phát âm tiếng Việt còn chưa rõ lời khiến một số đoạn hơi khó nghe. Cách nữ ca sĩ xử lý các đoạn trong bài vẫn còn đơn giản, không có nhiều khác biệt so với những ca khúc trước đó cô từng phát hành. Hari Won hát tiếng mẹ đẻ thoải mái hơn, nhưng cách xử lý cũ kỹ khiến ca khúc chưa thực sự nổi bật hay đáng nhớ.