Sự thất bại của những ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc

Vốn được kỳ vọng khi ra mắt nhưng D1Verse cuối cùng cũng chẳng thể tồn tại lâu dài ngay cả khi có sự quản lý của công ty giải trí lớn. Đó cũng là kết cục của hàng loạt ca sĩ Việt khác có xuất phát điểm tương tự D1Verse.

Trước đó, Thanh Tùng (Tùng Mini) cũng được sang Hàn Quốc và đào tạo bởi RBW. Tuy nhiên, MV đầu tay của anh khi trở về nước là Không Thể Ngừng Nỗi Nhớ chưa đạt được 100.000 lượt xem dù ra mắt từ năm 2018. Kể từ đó, Thanh Tùng cũng im ắng, gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc.

Trước khi phát triển sự nghiệp solo, Liz Kim Cương là trưởng nhóm của LIME. LIME là nhóm nhạc đầu tiên được Hàn Quốc đào tạo, do đó tất cả thành viên gồm Liz Kim Cương, Emma, Ivone đều mong đợi một tương lai tươi sáng.

Tuy nhiên trái với kỳ vọng, các sản phẩm của LIME khi tung ra thị trường đều mờ nhạt và đạt lượt xem khiêm tốn. MV đầu tay của nhóm là Đừng Vội có sự tham gia của nhóm nhạc Hàn Quốc HIGH4 chỉ đạt 8 triệu lượt xem sau khoảng 7 năm phát hành.

Hoạt động gây chú ý duy nhất của LIME là khi họ biểu diễn tại chương trình Hàn Quốc I Can See Your Voice 3 năm 2016. Tuy nhiên, hiệu ứng từ chương trình này không đủ lâu dài để giúp LIME bứt phá hơn. Tháng 5/2019, nhóm nhạc tuyên bố tan rã sau khoảng 5 năm hoạt động không hiệu quả.

Ngày 1/3, Jayden (tên thật Tôn Hồ Anh) chính thức ra mắt với MV Sợ Đông. Cả ngoại hình của nam ca sĩ lẫn phong cách âm nhạc, cách dàn dựng MV đều mang đậm màu sắc Kpop.

Điều này cũng không khó hiểu bởi Jayden là cựu thực tập sinh của IF Entertainment. IF Entertainment là công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam. MV Sợ Đông được đầu tư về kịch bản, hình ảnh. Tuy nhiên MV của Jayden hiện chỉ đạt khoảng 15.000 lượt xem.

Roy (tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo) và Queen (tên thật Lục Quyên) sang Hàn Quốc đào tạo để ra mắt cùng dự án Z-Pop Dream của công ty Zenith Media Contents từ đầu năm 2019. Z-Pop Dream gồm 2 nhóm nhạc nam, nữ đa quốc tịch. Các thành viên từ những nơi khác nhau như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam.



Nhóm nhạc của Roy và Queen có nguy cơ tan rã.