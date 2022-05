Sự thăng hoa của điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Cannes

Trước đó, điện ảnh Việt Nam từng có 3 bộ phim gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes gồm ''Mùi đu đủ xanh'' của đạo diễn Trần Anh Hùng (đoạt giải Camera vàng dành cho phim đầu tay, năm 1993); ''Mùa hè chiều thẳng đứng'' (cũng của đạo diễn Trần Anh Hùng, năm 2000) và ''Bi, đừng sợ'' của đạo diễn Phan Đăng Di (đoạt 2 giải trong khuôn khổ Tuần lễ Phê bình Liên hoan phim Cannes 2010).

Một đại diện khác từ châu Á là ''All That Breathes'' - của nhà làm phim Ấn Độ Shaunak Sen, đã giành được "Golden Eye" - giải thưởng ''Phim tài liệu hàng đầu'' của Liên hoan phim Cannes 2022. Lấy bối cảnh ở thủ đô Delhi của Ấn Độ, ''All That Breathes'' theo chân hai anh em Nadeem và Saud cùng những cộng sự tìm cách cứu loài diều hâu đen khỏi sự đe dọa của con người.

Ban giám khảo của giải ''Golden Eye'' nhấn mạnh: ''Giải 'Golden Eye' được trao cho một bộ phim nhắc nhở loài người rằng mọi sự sống đều quan trọng, và những hành động dù nhỏ nhất cũng tạo ra thay đổi."

Tại hạng mục ''Un Certain Regard'' (Một góc nhìn khác), ''Giải thưởng của Ban giám khảo'' (Jury Prize) đã được trao cho ''Joyland'' - bộ phim Pakistan đầu tiên được công chiếu ở Cannes. Trong khi đó, giải thưởng cao nhất của hạng mục này - Prix Un Certain Regard, đã điền tên tác phẩm điện ảnh Pháp ''The Worst Ones'' do hai nữ đạo diễn Lise Akoka và Romane Gueret thực hiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp một bộ phim có đạo diễn là phụ nữ được vinh danh cao nhất ở hạng mục này.

Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về ''Unclenching the Fists'', phim về đề tài tuổi mới lớn của nữ đạo diễn người Nga Kira Kovalenko...

Sau 2 mùa giải liên tiếp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 đã thực sự trở lại với quy mô và sự trang trọng như vốn có tại thành phố duyên hải xinh đẹp cùng tên ở miền Nam nước Pháp.

Giới chuyên gia cùng có chung nhận định cuộc đua năm nay ''ít về số lượng tác phẩm tham gia, nhưng lại đạt chất lượng cao về chuyên môn'', do đó sự cạnh tranh càng khốc liệt và gay cấn hơn.

Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Park Chan-wook đã ca ngợi ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã vượt qua đại dịch COVID-19 kéo dài nhiều năm. Ông cho biết: "Người hâm mộ không đến rạp chiếu phim, nhưng đó là thời điểm chúng ta nhận thức được giá trị của điện ảnh. Khi chúng ta có hy vọng và sức mạnh để vượt qua đại dịch này, tôi tin rằng điện ảnh của chúng ta sẽ giữ được các rạp chiếu phim và nghệ thuật tốt đẹp."

Với những gì vừa diễn ra, Liên hoan phim Cannes 2022 chính là minh chứng rõ rệt về sức sống mãnh liệt của bộ môn nghệ thuật thứ 7 này./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)