Sự tẻ nhạt đang bủa vây các sự kiện trao giải và lễ hội cuối năm của Kpop?

Người hâm mộ Kpop thường mong chờ các lễ trao giải và lễ hội âm nhạc cuối năm, bởi trong thời điểm này, các thần tượng K-pop sẽ mang đến những màn trình diễn và sự kết hợp chưa từng thấy. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người hâm mộ phàn nàn rằng phần lớn các sự kiện đều thiếu sức hút. Dưới đây là những lý do khiến các sự kiện cuối năm của Kpop không còn gây được nhiều ấn tượng tới người hâm mộ. Thiếu vắng các nghệ sĩ nổi tiếng từ thế hệ cũ Hầu hết các nghệ sĩ thế hệ 2 và 3 đều vắng mặt tại các lễ trao giải và lễ hội âm nhạc. Thay vào đó, các sự kiện này chỉ có sự góp mặt của các thần tượng thế hệ thứ 4 và những tân binh. Kết quả là, so với những năm trước, nhiều người nhận thấy các sự kiện này dường như thiếu sót.

Hầu hết các sự kiện cuối năm 2022 chỉ có sự góp mặt của nghệ sĩ thế hệ thứ 4 và tân binh. Sự vắng mặt của BTS và BLACKPINK, nói riêng, đã "làm nguội" các sự kiện này rất nhiều. Việc thiếu vắng những cái tên lớn đã tác động đáng kể đến cả lượng khán giả tham dự và hiệu ứng lan tỏa trên các trang mạng xã hội. Một ví dụ điển hình là tình hình của MAMA 2022 - một trong những lễ trao giải uy tín nhất Hàn Quốc, đã có rất nhiều ghế trống do thiếu vắng các nhóm nhạc có lượng người hâm mộ đông đảo. Về mặt lan tỏa, hầu hết cư dân mạng trên các cộng đồng trực tuyến chỉ thảo luận về những người được trao giải, và hiếm khi nói đến những màn trình diễn ấn tượng và bùng nổ. Thêm vào vấn đề thiếu nghệ sĩ tham gia, các lễ trao giải cũng thiếu vắng những sân khấu hoành tráng, những màn trình diễn và đầu tư chỉn chu, vốn thể hiện rõ kỹ thuật trình diễn ấn tượng của các thần tượng. Ngay cả đối với MAMA, lễ trao giải được coi là có những màn trình diễn bùng nổ nhất của Kpop, dường như cũng thiếu điểm nhấn do được tổ chức ở nước ngoài, khiến các thần tượng có ít thời gian chuẩn bị. Trong những năm trước, khán giả đã được chứng kiến những sân khấu bắt mắt, chất lượng và tận tụy của các thần tượng Kpop. Thật không may, họ hầu như không thể thấy điều đó trong vài năm trở lại đây, nơi rất ít sân khấu đủ sức để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Ngoài ra còn có vấn đề hát nhép và cover kém. Điều này có thể làm giảm sút đáng kể sự phấn khích của người hâm mộ.

Có rất nhiều ghế trống tại MMA 2022. Mặc dù thiếu vắng những tên tuổi lớn, nhưng đội hình nghệ sĩ tại các lễ trao giải cuối năm đều sở hữu tiềm năng rất lớn, với những thành tích ấn tượng và được công chúng công nhận. Do đó, trong khi rất nhiều người thất vọng, vẫn còn nhiều người khác mong đợi những màn trình diễn bùng nổ của các nghệ sĩ này. Tuy nhiên, vì hầu hết các nhóm nhạc này đều là tân binh nên còn thiếu kinh nghiệm sân khấu, họ không thể tạo nên sự hiện diện ấn tượng như các tiền bối của mình. Cuối cùng, các sân khấu cuối năm của các nhóm này không có nhiều sự khác biệt so với các sân khấu biểu diễn nhạc hàng tuần, với ít thay đổi về phần dựng sân khấu và vũ đạo. Tất nhiên, có những đoạn vũ đạo ngắn, nhưng chúng không đủ mới mẻ để khiến khán giả trầm trồ. Sự kết hợp và các bản cover không ấn tượng Trong quá khứ, các màn kết hợp luôn là một trong những yếu tố được mong chờ nhất trên sân khấu cuối năm. Tuy nhiên, năm 2022 không phải vậy, khi hầu hết các "màn kết hợp" này đều không đạt được kỳ vọng. Ngoài ra, các sân khấu cover những bản hit từ các nghệ sĩ tiền bối - vốn là một "đặc sản" của SBS Gayo Daejeon, đã không đạt được hiệu ứng bùng nổ trong năm nay, mặc dù có sự góp mặt của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 rất được yêu thích. Hơn nữa, vì hầu hết các nghệ sĩ đều là tân binh, nên nhiều nghệ sĩ còn ngần ngại thể hiện những màu sắc khác biệt của bản thân và bộc lộ hết sức hút của mình. Điều này dẫn đến nhiều sân khấu thiếu cao trào và do đó, bị cư dân mạng coi là dễ quên.

Màn kết hợp tân binh tại MAMA 2022 nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Trong khi đó, về các màn kết hợp, ví dụ như MAMA 2022 đã thu hút được sự chú ý rất lớn khi nhá hàng một sân khấu kết hợp giữa các nữ tân binh hàng đầu của thế hệ thứ 4. Tuy nhiên, thay vì trở thành một màn trình diễn huyền thoại, lễ trao giải đã kết thúc bằng một màn chuẩn bị vội vã và một sân khấu giống như một thử thách nhảy Kpop công khai. Hầu như không có trang trí sân khấu nào, không có bản phối nào mới và nhiều thành viên không thể làm gì ngoài việc ngại ngùng đứng đó khi đồng đội của họ biểu diễn. Ngoài ra, hầu như không có tương tác giữa các nhóm nhạc, khiến màn trình diễn trở nên rời rạc. Ngay cả trang phục sân khấu cũng hoàn toàn khác nhau, vì vậy sân khấu hầu như không giống một màn kết hợp. Cuối cùng, vì các thế hệ sau sợ "fanwar" nên tương tác, ngay cả khi là kết hợp, cũng bị hạn chế rất nhiều. Ví dụ, các sân khấu giữa các thần tượng nam và nữ hiện cho thấy các thần tượng nhảy riêng thay vì nhảy cùng nhau, có lẽ là sợ tin đồn hẹn hò. Trên thực tế, đây là một xu hướng trong những năm gần đây, với sân khấu kết hợp "Bloom The Sound" tại MAMA 2021 là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, ở các thế hệ trước, các thần tượng có thể tự do tương tác và hợp tác, thậm chí còn kết hợp trên sân khấu để mang đến những màn trình diễn ấn tượng và khó quên. Đã lâu rồi, người hâm mộ Kpop không còn được chứng kiến những màn tương tác đột phá, nơi mà ngay cả những tin đồn hẹn hò cũng được đưa vào màn trình diễn như thời đại thế hệ thứ 2. Có còn hy vọng? Mặc dù sự quan tâm và kỳ vọng đối với các lễ trao giải và sự kiện K-pop cuối năm ngày càng giảm, nhưng 2024 đã được kỳ vọng rất nhiều. Cụ thể, đội hình nghệ sĩ cho MAMA Awards 2024 được xác nhận là có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đáng chú ý của các thế hệ trước. Ví dụ, G-Dragon đã xác nhận sự góp mặt của mình tại MAMA và với việc nam thần tượng này phát hành một bài hát có sự góp mặt của các thành viên BIGBANG khác cùng với sự xuất hiện của bộ ba tại sân bay, rất có khả năng khán giả của MAMA sẽ được thấy BIGBANG tái hợp. Trong khi đó, Rosé của BLACKPINK cũng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 2 của MAMA, và được cho là sẽ tái hiện bản hit mới nhất của cô, "APT.", cùng với ngôi sao nhạc pop hàng đầu Bruno Mars. Với những cái tên như vậy xuất hiện trong danh sách biểu diễn, một tia hy vọng đã lóe lên cho MAMA 2024, và có lẽ là cho cả các giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc nói chung. Theo VOV