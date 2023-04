Sự sụp đổ của sao nữ khi chồng phải ngồi tù 14 năm

Theo Sohu, An Dĩ Hiên không lo lắng về vấn đề kinh tế. Bản thân cô cũng xuất thân trong gia đình giàu có, trước khi lấy chồng, nữ diễn viên có biệt danh "An công chúa". Tuy nhiên, áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân đè nặng lên vai An Dĩ Hiên.

Hiện tại, An Dĩ Hiên phải chăm sóc cha chồng đã hơn 90 tuổi, sức khỏe yếu kém. Hai con của cô chưa tròn 5 tuổi đã có người cha phải vào tù. Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên còn phải chăm sóc con riêng của chồng.

Theo Sohu, khi kết hôn cùng Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên luôn khẳng định cô là người vợ đầu tiên. Song, thực tế Trần Vinh Luyện đã có hai con gái riêng, tỷ phú này từng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái và có cả An Dĩ Hiên tham gia.

Trước khi bị bắt, Trần Vinh Luyện đã nhanh chóng chuyển 270 triệu USD tài sản sang cho con gái để đảm bảo con có cuộc sống không lo lắng về tài chính. Lời nói dối bị vạch trần từng khiến An Dĩ Hiên nhận nhiều chê cười.



An Dĩ Hiên biến mất sau khi chồng bị bắt vì ê chề, nhục nhã và quá đau buồn.

Bên cạnh đó, giới truyền thông đánh giá An Dĩ Hiên khó có cơ hội trở lại giới giải trí. Công chúng cho rằng nữ diễn viên biết chồng phạm pháp nhưng vẫn đồng ý kết hôn, thậm chí nghi ngờ An Dĩ Hiên có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng. Do đó, họ không chào đón An Dĩ Hiên.