Sự quan tâm đặc biệt của 'đại bàng' Mỹ, Hàn và hàng tỷ USD chờ 'rót' vào Việt Nam

Hiện, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đang cân nhắc việc tăng vốn đầu tư và đầu tư mới nếu như môi trường đầu tư tiếp tục ổn định. Đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao và các công ty tài chính, năng lượng. Để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ cao vào Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư sẽ cảm thấy an toàn hơn khi đầu tư vào Việt Nam và cảm nhận rõ sự cải thiện về thủ tục hành chính, ưu đãi rộng hơn từ Chính phủ.

Nếu doanh nghiệp nộp đủ thuế suất 15% tại Việt Nam, Việt Nam sẽ có đủ nguồn tài chính để hỗ trợ lại các doanh nghiệp các khoản chi phí như nghiên cứu và phát triển, đầu tư trang thiết bị, sản xuất công nghệ cao.

Hiện tại, để thu hút “đại bàng”, Việt Nam đang khẩn trương nghiên cứu, đánh giá các tác động của thuế tối thiểu toàn cầu.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế - cho rằng, cần xây dựng nguồn hỗ trợ doanh nghiệp FDI. Phương án triển khai tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Để có nguồn tài chính cho các hình thức hỗ trợ, ông Minh cho rằng, cần đảm bảo quyền đánh thuế bằng cách áp dụng cơ chế thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt tiêu chuẩn.

Ông Michael Kokalari - Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital - nhận định, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho FDI. Lý giải thích cho nhận định này, ông Michael Kokalari cho rằng, Việt Nam đang theo đuổi “Mô hình phát triển Đông Á” - cách tiếp cận mà các nền kinh tế được ví như “Con hổ của châu Á” đã vận dụng để trở nên giàu có.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đến ngày 20/6/2023, tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ (giảm 4,3%). Trước đó, 5 tháng, mức giảm là 7,3%. Như vậy, mức giảm đã thấp hơn so với các tháng trước. Giải ngân FDI ước đạt 10,02 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn (Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan). Sáu đối tác này đã chiếm tới 76,1% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 6 tháng.

Việt Linh