Sự nguy hiểm của biến chủng Covid-19 mới xuất hiện ở nhiều nước

Theo GS Lawrence Young, Đại học Warwick, Anh: “Những tái tổ hợp này phát sinh khi nhiều hơn một biến chủng cùng lây nhiễm và tái tạo trong cơ thể một người. Deltacron là sản phẩm của hai biến chủng Omicron, Delta cùng lưu hành trong một quần thể”.

Deltacron là biến chủng chứa các yếu tố di truyền của Delta và Omicron. Ảnh: Health Magazine.

Những nơi đã phát hiện Deltacron



Theo GISAID, biến chủng lai Deltacron đã được xác định tại một số vùng ở Pháp và dường như chúng bắt đầu xuất hiện từ đầu năm nay. Ngoài ra, các bộ gene với cấu hình tương tự cũng đã được xác định ở Đan Mạch, Hà Lan.



Tại Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), các chuyên gia tìm thấy các ca nhiễm biến chủng lai sau khi giải trình tự gene của 29.719 mẫu bệnh phẩm dương tính từ ngày 22/11/2021 đến 13/2 tại Mỹ.



Họ phát hiện 2 ca nhiễm các phiên bản khác nhau của Deltacron. Ngoài ra, 20 trường hợp khác nhiễm cả Delta và Omicron cùng lúc. Đặc biệt, một F0 nhiễm cùng lúc 3 chủng Delta, Omicron và Deltacon. Tuy nhiên, thông tin về ca bệnh này chưa được tiết lộ. Deltacron là phiên bản lai giữa Omicron và Delta.



Trong khi đó, Cơ quan An ninh Y tế Anh cũng báo cáo khoảng 30 ca nhiễm chủng này. Tại Israel, Brazil, số lượng ca nhiễm khá ít, khoảng 1-2 người.



Tiến sĩ Etienne Simon-Loriere thuộc Viện Pasteur, Anh, cảnh báo có thể có Delta và Omicron sẽ hình thành nhiều hơn một biến chủng lai. “Loài chúng tôi tìm thấy ở Pháp, Hà Lan, Đan Mạch rất giống nhau. Song, tại Mỹ và Anh, dường như chúng là sự kết hợp các mảnh khác nhau của virus cha mẹ. Do đó, nó khá khác biệt với Deltacron tại Pháp”, ông giải thích. Vị chuyên gia cũng cho hay giới khoa học cần tìm các tên khác để chỉ những tái tổ hợp này hoặc đặt tên nó như biến chủng mới.

Deltacron đã được ghi nhận ở Mỹ, Anh và nhiều quốc gia châu Âu. Ảnh: USA Today.

Thế giới lần đầu tiên được cảnh báo về Deltacron vào đầu tháng 1. Theo Bloomberg, người phát hiện ra biến chủng này là Giáo sư khoa học sinh học Leondios Kostrikis, Đại học Cyprus, Cộng hòa Cyprus.



Ngày 7/1, ông đăng tải 52 mẫu giải trình tự gene lên cơ sở dữ liệu GISAID - nơi các chuyên gia trên toàn cầu chia sẻ thông tin về những loại virus mới. Vị chuyên gia từ Cyprus gọi chúng là “Deltacron” vì những dấu hiệu di truyền giống Omicron của nó trong bộ gene Delta.



Theo nghiên cứu từ GS Kostrikis, họ đã phát hiện tổng cộng 25 ca nhiễm biến chủng này sau khi giải trình tự 1.377 mẫu gene trong chương trình truy tìm các đột biến tiềm năng của SARS-CoV-2 ở Cyprus.



Vị chuyên gia cho biết tần suất phát hiện biến chủng lai cao hơn ở những người nằm viện. Do đó, họ đặt giả thuyết về mối tương quan giữa Deltacron và tỷ lệ nhập viện. Họ cũng nhấn mạnh còn quá sớm để kết luận về khả năng lây lan hay những tác động mà chủng Deltacron có thể gây ra.



“Những ca mắc được phát hiện cho thấy một chủng gốc đã gặp áp lực tiến hóa để đạt được những đột biến này và đây không phải là kết quả của một sự kiện tái tổ hợp duy nhất”, GS Kostrikis khẳng định.



Deltacron có nguy hiểm không?



Các chuyên gia y tế nhấn mạnh biến chủng tái tổ hợp không phải hiếm. Deltacron không phải trường hợp đầu tiên và cũng không phải chủng lai cuối cùng chúng ta sẽ thấy ở Covid-19.



“Điều này xảy ra bất cứ khi nào trong giai đoạn chuyển đổi từ biến chủng nổi trội sang chủng khác. Thường nó sẽ gây tò mò về mặt khoa học hơn”, tiến sĩ Jeffrey Barrett, thành viên Wellcome Trust Sanger, cho biết.



Tuy nhiên, đến nay, số lượng ca nhiễm Deltacron vẫn rất nhỏ. Do đó, các chuyên gia cho rằng vẫn chưa đủ dữ liệu để xác định mức độ nghiêm trọng hay hiệu quả của vaccine.



Nhà khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan, nhấn mạnh: “Tình trạng tái tổ hợp có thể xảy ra ở người hoặc động vật. Chúng ta cần chờ các thí nghiệm để xác định đặc tính của loại virus này. Điều quan trọng lúc này là giải trình tự gene, phân tích và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng”.



Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Paul Hunter, Đại học East Anglia, nhận định Deltacron không gây ra quá nhiều nguy cơ. Bởi đa số người dân đã được tiêm phòng vaccine Covid-19 hoặc có mức độ miễn dịch nhất định sau khi nhiễm nCoV.