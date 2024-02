Sự nghiệt ngã của nhạc Việt

Sự năng động của các nghệ sĩ gen Z tạo nên đường đua “đỏ lửa” ở nhạc Việt. Bốn tháng qua, top âm nhạc thịnh hành trên YouTube thay đổi liên tục, trong giai đoạn nghệ sĩ Việt đua nhau ra bài. Những sản phẩm được kỳ vọng độc chiếm top thịnh hành lâu như Hit Me Up (Binz), Những lời hứa bỏ quên (Vũ), Buồn hay vui (Vsoul, MCK, Obito, Ronboogz) cũng không trụ vị trí dẫn đầu quá lâu.

Năm 2022, Vì mẹ anh bắt chia tay của Miu Lê là sản phẩm thành công bậc nhất, giữ top âm nhạc thịnh hành vài tháng. Song, chỉ trong thời gian ngắn, Vì mẹ anh bắt chia tay chìm vào quên lãng và Miu Lê hoàn toàn bị lu mờ trong đường đua nhạc Việt năm 2024.

Thị mầu của Hòa Minzy từng gây chú ý giai đoạn đầu năm 2023. Dần dần, bản hit của Hòa Minzy chững view, hoàn toàn bị đè bẹp ở các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Thị mầu là sản phẩm nổi lên nhờ TikTok và khi hết hiệu ứng đã quay về đúng bản chất. Gần đây, Hit Me Up của Binz cũng gây sốt nhờ nhiều yếu tố. Chỉ sau 2 tháng, Hit Me Up tăng view chậm trên YouTube.

Năm 2024 sẽ là giai đoạn khó khăn của nghệ sĩ Việt. Cách vận hành của thị trường, từ các bước tung sản phẩm, đến truyền thông đã khác xưa. Dàn nghệ sĩ đang có cuộc chuyển giao thế hệ, gen Z trỗi dậy, dẫn đến xu hướng âm nhạc thay đổi. Thị hiếu của khán giả ở phân khúc thị trường - chủ yếu từ 18 đến 25 tuổi - giờ cũng khác biệt. Những cú ngã của một loạt nghệ sĩ lớn trong năm 2023 đã chứng minh điều đó. Và sẽ còn nhiều nghệ sĩ, sản phẩm “ngã ngựa” trong cuộc chơi khốc liệt, có sự thanh lọc mạnh mẽ.

