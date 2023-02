Sự nghiệp thăng trầm của 'đại gia' Trầm Bê vừa ra tù

Là một doanh nhân nổi tiếng, cuộc sống cá nhân của ông cũng được biết đến nhiều trong các hoạt động từ thiện xã hội: xây dựng trường học, chùa …nhưng ít xuất hiện trên truyền thông. Sự kiện “ầm ĩ” nhất liên quan đến gia đình ông xảy ra vào năm 2005 khi con trai ông là Tr.Tr. Ng bị bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến…10 triệu USD. Vụ việc sau đó được công an triệt phá, giải cứu thành công. Kẻ cầm đầu vụ bắt cóc năm 2005 là Bình ‘kiểm’ sau đó đã bị tuyên án 28 năm tù.

Số tiền chuộc 10 triệu USD mà nhóm bắt cóc thời điểm đó đưa ra cho thấy chúng hiểu khá rõ điều kiện kinh tế của gia đình ông Trầm Bê.

Thực tế, ông Trầm Bê kinh doanh khá mát tay và gặt hái nhiều thành công. Theo báo Tuổi Trẻ, trước khi bước vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông Trầm Bê đã đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác như mở Công ty Chế biến lâm sản Đông Anh, thành viên hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), chủ tịch hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Triều An.

Ngôi nhà như lâu đài của ông Trầm Bê tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Nhadautu

Năm 2002-2004, Công ty Chế biến thủy hải sản Sơn Sơn do ông là chủ tịch hội đồng quản trị chiếm lĩnh toàn bộ thị trường chiếu xạ thanh long tại Việt Nam.

Thời hoàng kim, tài sản của ông Trầm Bê ước tính gần 2000 tỷ đồng. Ngôi nhà của gia đình ông như một lâu đài và thuộc hàng lớn nhất tại tỉnh Trà Vinh, tọa lạc tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng đến hơn 30ha, với nhiều hạng mục và cả hơn 1000 cây tùng nhập khẩu từ Nhật Bản.

Trước khi bị TAND TP. HCM xét xử trong vụ án Dương Thanh Cường năm 2020, có tin đồn ông Trầm Bê đã mãn hạn tù và hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, thời điểm đó VKSND tối cao đã bác bỏ tin đồn và khẳng định: “Bị can Trầm Bê thi hành án phạt tù kể từ ngày 1/8/2017, đồng thời đang bị tạm giam trong vụ án này (sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam –PV) từ ngày 27/3/2019 tại trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh”