Sự nghiệp của 'vua rác' David Dương vừa bị FBI khám nhà

Những kế hoạch dang dở tại Việt Nam

Hiện tại, ông David Dương có 2 công ty tại Việt Nam, do ông làm Tổng giám đốc. Đó là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, (VWS, trụ sở tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) và dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước và Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam - Long An (VWS-LA) với dự án đang chờ thực hiện là khu công nghệ môi trường xanh tại Long An.

Doanh nhân Việt kiều David Dương từng nhiều lần tâm sự “có sự đau đáu, trăn trở về đất nước, con người Việt Nam, muốn trở về để có trách nhiệm gì đó với quê hương mình”.

Mặc dù đầu tư đúng chuyên môn với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, quy mô 128ha, nhưng ông David Dương đối diện với không ít khó khăn, thậm chí tai tiếng. Cụ thể, cuối năm 2016, Thanh tra Chính Phủ đã thanh tra VWS theo đơn tố cáo của các công dân cho rằng, bãi rác Đa Phước liên tục bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của dân cư khu vực xung quanh.

Ông David Dương giới thiệu Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước cho quan chức lãnh sự Mỹ tại TPHCM. Ảnh: VWS

Kết luận cũng chỉ ra một số nội dung tố cáo của người dân là đúng, như việc bãi rác phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân nhưng mang tính chất thời điểm; một số chỉ tiêu về môi trường còn vượt mức cho phép.