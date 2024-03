Sự nghiệp của Han So Hee bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi scandal tình cảm

Đáng nói, quyết định kết thúc hợp đồng với Han So Hee của 2 thương hiệu nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Ngày 18/3, Han So Hee trở về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ sóng gió tại Hawaii (Mỹ). Nữ diễn viên thể hiện tâm trạng vui vẻ. Biểu hiện của Han So Hee khiến cộng đồng mạng xứ Hàn dậy sóng.

Han So Hee về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ sóng gió tại Hawaii, ngày 18/3 (Ảnh: Chosun).

Han So Hee (SN 1994) được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi trong những năm gần đây. Năm 2020, cô trở thành gương mặt điện ảnh gây chú ý với vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.

Năm 2021, Han So Hee tiếp tục tỏa sáng trong hai bộ phim truyền hình Hàn Quốc đặc sắc được chiếu trên nền tảng Netflix là Nevertheless (Dẫu biết) và My Name. Đầu năm 2024, cô xuất hiện thành công trong dự án Gyeongseong Creature.