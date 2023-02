Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/2

* SSB: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thu được 5.069 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm 2022, tăng 55% so với năm trước.

* QCG: Công ty Cổ phần (CTCP) Quốc Cường Gia Lai lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng trong quý IV/2022, trong khi cùng kỳ lãi hơn 29 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, lãi ròng chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 62% so với năm trước, dù doanh thu thuần tăng 21%, đạt 1.274 tỷ đồng.

* FCN: CTCP FECON, báo cáo doanh thu thuần trong quý IV/2022 đạt hơn 838 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 62 tỷ đồng, giảm 55%. Lũy kế năm 2022, FCN đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.044 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước đó và thực hiện được hơn 60% kế hoạch năm.

* CTF: CTCP City Auto ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2022 hơn 2.240 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; tuy nhiên lợi nhuận ròng quý IV chỉ đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021.

* BLI: Trong quý IV/2022, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm hơn 417 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI giảm 73% so cùng kỳ, còn hơn 10 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2022, BLI thu về hơn 88 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 6% so với năm trước.