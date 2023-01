Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/1

Hoạt động doanh nghiệp niêm yết

* KBC: Tổng Công ty cổ phần (CTCP) Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) thông qua phương án mua lại 50 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện trong quý I, quý II/2023. Giá mua theo giá thị trường nhưng không quá 34.000 đồng/cổ phiếu.



* SSB: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng. Quyết định có thời hạn 02 năm và hiệu lực từ ngày 03/01/2023.



* DXG: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh mua vào 4,3 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 30/12/2022. Qua đó, nâng sở hữu tại DXG lên hơn 123,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,3%.



* CTG: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ghi nhận lợi nhuận riêng trước thuế năm 2022 đạt 19.451 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.



* APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG đăng ký bán 14 triệu cổ phiếu APG từ ngày 10/1 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận. Sau khi giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ còn 10,05 triệu cổ phiếu, chiếm 6,87%.



* TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Cụ thể là Công đoàn Ngân hàng Tiên Phong bán 95.300 cổ phiếu, theo phương thức giao dịch khớp lệch. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 47.440 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03%.



* TAR: CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định của Cục thuế Thành phố Cần Thơ (ký ngày 30/12/2022) về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế. Tổng số tiền phạt và truy thu lên đến hơn 3.8 tỷ đồng.



* ASG: CTCP Tập đoàn ASG thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế. ASG bị xử lý thuế số tiền 85,7 triệu đồng.