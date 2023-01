Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/1

* Cục Hàng Không Việt Nam cho biết, năm 2022, thị trường vận tải hàng không đạt khoảng 54,2 triệu khách; tăng 3,7 lần so với năm 2021 và bằng 69,6% so với năm 2019.

* Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) công bố danh sách 65 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý I/2023, tăng thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý IV/2022.

* Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng năm 2022 đạt 67,27% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 75,11%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (77,3%).

* Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tháng 12, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 785 triệu USD, tiếp tục mức giảm 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng liên tục trong 10 tháng đầu năm nên cả năm 2022, ngành thủy sản xuất khẩu đã cán đích 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021 (8,89 tỷ USD) và tăng 22,2% so với kế hoạch (9 tỷ USD).

* Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

* Mở cửa phiên giao dịch 4/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,17 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

* Tỷ giá trung tâm ngày 4/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.603 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch quanh mốc 23.350 đồng/USD (mua vào) và 23.700 đồng/USD (bán ra).