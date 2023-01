Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/1

Sự kiện doanh nghiệp niêm yết

* VN-Index: Thị trường chứng khoán Việt Nam "khai xuân" đầu năm Quý Mão với diễn biến đầy khởi sắc. Kết thúc phiên giao dịch 27/1, VN-Index tăng 9,02 điểm (+0,81%) lên 1.117,1 điểm.

* VN-Index: Tính từ đầu năm 2023 tới hết phiên 27/1, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 3.514 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* HSG: Kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính (NĐTC) 2022-2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022) của Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Hoa Sen đã được cải thiện rất nhiều so với quý IV NĐTC 2021-2022 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022). Do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HSG ghi nhận 160 tỷ đồng so với mức âm 231 tỷ đồng ở quý trước.