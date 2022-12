Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/12

* DRC: HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng chấp thuận vay gần 600 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính để thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial”.

* IBC: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Đây là lần tư 5 doanh nghiệp của Shark Thủy giải trình với lý do tương tự.

* SBA: HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba ban hành quyết định về việc thông qua chủ trương dừng triển khai dự án thủy điện Sông Tranh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán ngày 29/12. (Ảnh: Hoàng Hà)

Diễn biến trong nước và quốc tế tác động đến TTCK

Ngân hàng Nhà nước hôm 28/12 thống báo, đồng Việt Nam giảm giá so với USD khoảng 3,56% so với cuối năm 2021, thấp hơn so với các đồng tiền khác trên thế giới.