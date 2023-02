Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/2

Kết phiên giao dịch cuối tuần trước, ngày 24/2, VN-Index giảm 14,1 điểm (-1,34%) xuống 1.039,56 điểm; HNX-Index giảm 1,98 điểm xuống 207,32 điểm; Upcom-Index giảm 0,77 điểm xuống 76,64 điểm. Thanh khoản rơi về mức thấp, giảm trên 40% so với phiên trước với giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE đạt vỏn vẹn 5.892 tỷ đồng. Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có 26 mã giảm giá. Mức giảm trên 3% ghi nhận tại SSI, NVL, GVR, HPG, PDR, ACB. Trong khi những cổ phiếu khác như CTG, STB, TCB, MBB, VHM, MWG,… giảm từ 2% đến dưới 3%.

Tin doanh nghiệp

* TTB: Ngày 25/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Tiến Bộ. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố 4 cán bộ thuộc Tập đoàn này.

* HTC: Ngày 24/02, HĐQT Công ty Cổ phần (CTCP) Thương mại Hóc Môn đã thống nhất xin gia hạn tiến độ thêm 3 năm đối với dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

* PAT: Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023, CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu đồng loạt giảm so với năm trước. Theo đó, so với kết quả năm 2022, chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế 2023 của PAT lần lượt giảm 43% và 57%. Ngoài ra, tỷ lệ chia cổ tức 2023 cũng giảm gần phân nửa so với mức 200% năm trước.

* PVL: CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 gấp 20 lần so với năm trước. Cụ thể, theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, PVL dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 lần lượt đạt 5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng, tăng 80% và 1.969% so với năm trước.