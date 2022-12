Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/12

* Sáng 27/12, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới ở mức 104,08 điểm, tăng gần 9% so với đầu năm. Tuy nhiên, USD chỉ tăng hơn 3,6% so với đồng VND.

* Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm. Sáng 27/12, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.624 đồng/USD, qua đó mức trần và sàn (+/-5%) được phép giao dịch là: 24.805 đồng và 22.443 đồng/USD.

* Sáng 27/12, dầu WTI ở mức 80,5 USD/thùng, tăng hơn 1,1% so với phiên trước. Vàng vượt lên trên ngưỡng 1.800 USD/ounce.

* Ngày 1/1/2023, đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

* Ngày 23/12, Samsung khánh thành Trung tâm Nghiên cứu (R&D) lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, quy mô đầu tư 220 triệu USD.

* Bộ Công thương dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong cả năm 2022 đạt khoảng 732 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021, xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp.

* SK Group có thể bán một số tài sản ở Việt Nam, Malaysia để thu tiền về trong bối cảnh suy thoái kinh tế

* VNDirect dự báo danh mục VN30 trong 2023: 2 mã bất động sản có thể bị loại là KDH và PDR. BCM sẽ được thêm vào.