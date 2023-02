Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/2

Tin doanh nghiệp

* FRT: CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT (FRT) công bố kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 dự kiến 14/4.



* BWE: CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) thông báo ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 31/3 tại trụ sở công ty.



*TTC: CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 là 1/3, ngày đăng ký cuối cùng là 2/3. Cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3.



* ACL: CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Củu Long An Giang (ACL) công bố ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 là 10/3.



* IDV: CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 là 22/2, ngày đăng ký cuối cùng là 23/2. Cổ tức được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%.



* VHC: CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) công bố lãi 190 tỷ đồng trong quý IV/2022. Năm 2022, Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 2.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.



* VGC: Tổng Công ty Viglacera (VGC) công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1, đạt 102% kế hoạch. Công ty mẹ đạt 116% kế hoạch tháng và đạt 35% kế hoạch quý 1/2023. Doanh thu hợp nhất Viglacera và công ty mẹ lần lượt đạt 104% và 112% kế hoạch tháng.



* HBC: HoSE vừa có văn bản nhắc nhở lần 2 tới Xây dựng Hòa Bình (HBC) do vi phạm quy định khi chưa công bố BCTC quý 4/2022.