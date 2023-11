Sự khó hiểu ở đêm nhạc Hà Nội có giá vé đắt hơn BlackPink

Sau khi công bố giá vé khá cao, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi tiếp tục công bố những cái tên còn lại trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Cái tên đầu tiên trong số đó đã được hé lộ là nhóm nhạc nữ TRI.BE.

Ngày 14/11, khi công bố giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng, sự kiện Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi đã gây tranh cãi dữ dội. Mức vé này được nhận định là quá cao so với danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Nếu 4 cái tên còn lại không đủ hot, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi có khả năng cao là ế vé.

Và với việc ngày 15/11, đơn vị tổ chức công bố TRI.BE là nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn ở Hà Nội, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi tiếp tục gây thất vọng.