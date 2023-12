Sự khác biệt rõ rệt khi giao con cho bà ngoại trông, người mẹ ân hận khi trách nhầm

Ngày nay, người trẻ chịu nhiều áp lực, bận rộn với công việc sau khi sinh con, hầu hết trẻ em đều được người già chăm sóc.

Không thể phủ nhận rằng, ông bà phụ giúp trông cháu giảm rất nhiều áp lực cho người trẻ, họ có thể yên tâm làm việc hơn. Tuy nhiên, một số người cho rằng, ông bà trông cháu có nhiều bất lợi như không giáo dục trẻ một cách khoa học.

Việc nuôi dạy con cái giữa các thế hệ có những hạn chế. Mỗi thế hệ có quan niệm nuôi dạy con khác nhau nhưng hầu hết người già đều chăm sóc con cái cẩn thận không kém người trẻ.

Được ông bà chăm sóc, trẻ thường ăn ngon, cao lớn, ít ốm vặt, hoạt bát... hơn so với người trẻ. Trong khi đó, một số cha mẹ thường thức khuya, bận rộn bỏ bê con cái, đứa trẻ phát triển không lành mạnh do nghiện các thiết bị điện tử. Về những vấn đề này, hầu hết trẻ em do ông bà nuôi đều không gặp phải.

Được ông bà chăm sóc, em bé phát triển tốt

Trước khi Xiaoqin (Trung Quốc) sinh con, cô cảm thấy mình nên tự chăm sóc con mình nên đã nghỉ việc, chăm con toàn thời gian.

Thời gian đầu, cô thực sự đã cố gắng hết sức như hàng ngày dậy sớm làm đồ ăn dặm cho con, chịu khó đọc thêm sách nuôi dạy con. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, cô không còn kiên trì được nữa. Chồng cô đi làm, nhiệm vụ chăm con và làm việc nhà đổ lên đầu cô.

Ảnh minh hoạ