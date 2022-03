Sự hợp tác với Bundesliga mở ra cơ hội phát triển cho bóng đá Việt Nam

Lãnh đạo VFF và Next Media thăm và làm việc tại học viện Borussia Dortmund. Ảnh: VFF

Để thúc đẩy quy trình hợp tác giữa Next Media, Bundesliga và VFF, ngày 11.3 vừa qua ông Trần Quốc Tuấn cùng với ông Trần Anh Tú (thường trực ban chấp hành VFF), bà Nguyễn Thanh Hà phó Tổng thư ký VFF và đại diện Next Media Tổng giám đốc Nguyễn Trung Kiên, ông Đỗ Thanh Tùng phó Tổng giám đốc Next Media đã có chuyến làm việc tại Đức kéo dài 8 ngày để bàn thảo và cụ thể sự hợp tác giữa 3 bên (từ ngày 11-18.3).

Ngay khi có mặt tại Đức, ông Trần Quốc Tuấn và đoàn công tác đã có buổi làm việc trực tiếp và đi thăm quan các câu lạc bộ gồm; Frankfurt, Borussia Dortmund, FC Koln, Borussia Mönchengladbach…