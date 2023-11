Sự ê chề của các siêu anh hùng

Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu Việt Nam), bộ phim của các siêu anh hùng ở tuần thứ hai đã có doanh thu đi xuống theo chiều thẳng đứng: Giảm hơn 75% so với tuần đầu công chiếu, chỉ thu về hơn 3,1 tỷ đồng.

Trước khi ra rạp, Biệt đội Marvel đã được dự đoán là cú tuột dốc không phanh của Marvel Studio. Tại Việt Nam, mở đầu của phim kém rõ rệt so với các tác phẩm trước đó của hãng. Suất chiếu giờ vàng ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia nhưng cũng chỉ có lèo tèo non nửa rạp.

Biệt đội Marvel là phần thứ 33 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) và là phần tiếp theo của siêu phẩm tỷ USD Captain Marvel năm 2019. Mặc đù được kỳ vọng trở thành bom tấn của năm, bộ phim lại có mở màn thấp nhấp trong lịch sử của các siêu anh hùng. Nó chỉ đạt doanh thu 47 triệu USD ở Bắc Mỹ và 63 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu mở màn. Nhắc lại là kinh phí của bom tấn lần này áng chừng xung quanh con số 220 triệu USD.

Có phải thời của các anh hùng tại rạp đã qua?



Một số lý giải từ trang Variety cho rằng Biệt đội Marvel không gặp may do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc đình công của các diễn viên Hollywood, khiến quá trình quảng bá phim không thuận lợi. Tuy nhiên, điều đó không phải là lý do chính khiến doanh thu phim thảm bại.

Ngay từ những ngày đầu tiên ra rạp, “cây rung tiền” của Marvel Studio đã đối mặt với thành tích mở màn siêu thấp. Doanh thu kém dần mỗi ngày, các báo cáo về "kỷ lục tệ nhất" đã khiến nhà sản xuất khó tránh khỏi nguy cơ thất bại về mặt thương mại. Những chia sẻ thất vọng với thể loại siêu anh hùng lần nữa trở thành viral khiến nhiều khán giả tiềm năng quyết định không ra rạp nữa.