Sử dụng xe máy chở thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo

Đến 11h20 ngày 6/12, đoàn công tác Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (A06) cùng Công an TP.HCM (Công an thành phố Thủ Đức) đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng đang sử dụng BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo.

Đối tượng này sau đó được đưa về trụ sở công an để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc nêu trên, Cục Tần số vô tuyến điện nhận định, sự phối hợp nhịp nhàng 3 bên giữa nhà mạng, Cục Tần số vô tuyến điện và lực lượng Công an là yếu tố quan trọng, giúp phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp.