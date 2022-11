Sự đối lập của Kanye West và Kim Kardashian

"Kim Kardashian tậu dinh thự 70 triệu USD", "Bên trong chuyên cơ riêng 150 triệu USD của Kim Kardashian", "Cách Kim Kardashian xây dựng đế chế 1,8 tỷ USD", "Chị em nhà Kardashian kiếm tiền như thế nào?"...

Đó là tiêu đề các báo South China Morning Post, Hello Magazine, Insider... dùng để mô tả độ giàu, sự thăng hoa trong sự nghiệp của Kim "siêu vòng ba" sau ly hôn. Tuyệt nhiên, bài viết đề cập khối tài sản của Kanye West rất nhỏ giọt, nếu có chỉ là dạng bài giễu cợt nam rapper khi phải chứng kiến đế chế tỷ USD sụp đổ.

Sau khi nộp đơn ly hôn (và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục), địa vị của Kim và Kanye ở showbiz nói riêng và giới kinh doanh nói chung có sự thay đổi. Họ đang ở thế đối lập nhau.

Đế chế 1,8 tỷ USD của Kim Kardashian

Theo Stylecaster, The Kardashians, show mới thay thế Keeping Up With The Kardashians, ra mắt trên nền tảng trực tuyến từ tháng 4 đã khẳng định sức hút và vị thế của đại gia đình này trong lĩnh vực truyền hình thực tế, đặc biệt với Kim Kardashian.

Xuất hiện trong show tập trung vào cuộc sống của chính mình, Kim bỏ túi từ 7,5 triệu đến 8,3 triệu USD/mùa. Hai mùa The Kardashians qua đi, cô mang về trên dưới 16 triệu USD. Đây chỉ là phần nhỏ trong tổng thu nhập trăm triệu USD mỗi năm của Kim.

Vươn lên hàng tỷ phú USD từ năm 2021, Kim được báo cáo hiện đứng ở vị trí 1.645 trong danh sách tỷ phú của thế giới với khối tài sản ròng 1,8 tỷ USD. Cô giàu nhanh nhờ 2 đế chế Skims (nội y) và KKW Beauty (sản phẩm làm đẹp).