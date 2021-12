Sự cố nghiêm trọng xảy ra trong tập 2 show sống còn girlgroup của MBC khiến cả thí sinh lẫn giám khảo đều bật khóc: 'Thế này còn quá đáng hơn cả Mnet'

4 thí sinh lớp 1 Kim Yoomin, Kim Minjoo, Oh Yoojin và Choi Dasol cùng nhau biểu diễn 2 bài hát "Today is Young Day" của Kim Yongim và "Fire" của 2NE1. Trong số 4 thí sinh này, chỉ có Kim Minjoo và Oh Yoojin được "nhập học" chính thức.

Màn trình diễn tiếp theo đến từ Won Jimin và Ju Hyorin của lớp 2, những người thể hiện ca khúc "Monster" của Red Velvet_Irene & Seulgi. Bất chấp một số chấn thương trong quá trình luyện tập, các cô gái vẫn được cả 4 giám khảo bỏ phiếu để họ đi tiếp.

Sân khấu cuối cùng trong tập này đến từ bộ 3 Kim Minji, Choi Yoonjung và Jo Yeju, những người lựa chọn trình diễn "Crazy" của 4Minute. Mặc dù Jo Yeju phải biểu diễn trong tình trạng chấn thương nhưng cả 3 vẫn dễ dàng vượt qua cả 2 vòng đánh giá của khán giả và giám khảo.

Tuy nhiên trong tập 2 của "My Teenage Girl", một sự cố lớn nổ ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả xem đài và báo chí Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra trong màn trình diễn "NOW" (bản gốc của Fin.K.L) của 4 thí sinh lớp 3 Park Hyolim, Yoo Jaehyun, Kim Rina và Kim Soohye. Vượt qua giai đoạn bất ổn ban đầu, họ đã mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ để có thể vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên của khán giả. Đến vòng thứ 2, dù được Ock Joohyun, một thành viên của Fin.K.L, dành nhiều lời khen nhưng chỉ có Kim Rina và Kim Soohye nhận đủ phiếu bầu để đi tiếp.