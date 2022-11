Sự biến mất kỳ bí của Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai

“Con tôi đã mất tích hơn 2 năm nay, gia đình vẫn đang nhờ Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa tìm kiếm. Sau khi được Công an huyện Đức Hòa giao lại cho gia đình vào ngày 12/12/2019, con gái tôi về nhà được 6 tháng thì lại tiếp tục bỏ đi. Con gái tôi là đứa trẻ hiền lành, đã bị nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai dụ dỗ”, bà Mai trình bày.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đình Tuyến

Hơn 2 năm qua, gia đình bà Mai đã đi khắp nơi tìm kiếm con gái; nhận được tin ở đâu xuất hiện người nào giống con, vợ chồng bà lại tất tả tới tìm nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng.

Bà Mai cho hay, trước khi bị dụ dỗ vào Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đang là sinh viên năm 3 đại học. Gia đình cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ chờ ngày cho cô đi du học nước ngoài.