Sự bất thường của Justin Bieber sau khi bị dính vào bê bối tình dục liên quan đến Diddy

Thời gian qua, Justin Bieber chịu sức ép lớn khi bị gọi tên khắp các mặt báo và MXH giữa chuỗi bê bối của ông trùm làng nhạc Diddy. Sau nhiều năm bị ẩn giấu, cuối cùng tội ác tình dục và buôn bán mại dâm kinh hoàng của ông trùm nhạc rap Diddy đã được đưa ra ánh sáng. Kết cục của Diddy tại tòa ra sao chưa rõ. Nhưng trước mắt, rất nhiều ngôi sao đã dính tiếng xấu, bị ảnh hưởng sự nghiệp lẫn cuộc sống vì từng liên quan đến ông trùm này. Và 1 trong những nghệ sĩ chịu tác động tiêu cực nhất do có mối quan hệ với Diddy chính là Justin Bieber. Nam ca sĩ được cho là nạn nhân bị ông trùm này lạm dụng từ bé. Nghi vấn trên khiến giọng ca sinh năm 1994 bị gọi tên khắp các mặt báo và MXH. Bất chấp đồn đoán, nam ca sĩ vẫn không lên tiếng. Ngày 6/10, tờ Page Six đăng tải hình ảnh mới nhất của Justin Bieber giữa tâm bão. Anh vừa được trông thấy xuất hiện bên ngoài 1 khách sạn hạng sang, ở Los Angeles (Mỹ). Lần này Justin Bieber đi 1 mình, không có bà xã Hailey Bieber đồng hành. Theo paparazzi, tâm trạng của Justin Bieber khá tệ. Anh buồn bã, trầm ngầm và ngồi suy tư trên ô tô lúc lâu mới lái xe rời đi. Trên MXH, nhiều khán giả cho rằng Justin Bieber lộ rõ dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý vì liên tục bị lôi vào vụ án tình dục nghiêm trọng của Diddy.

Hình ảnh mới nhất của Justin Bieber khi xuất hiện tại Los Angeles (Mỹ) gây lo lắng

Theo paparazzi, tâm trạng của Justin Bieber khá tệ. Anh buồn bã, trầm ngầm và ngồi suy tư trên ô tô khá lâu Trước đó, vào ngày 5/10, cuộc trò chuyện của Diddy và Justin Bieber trên chương Jimmy Kimmel Live vào năm 2011 cũng đã được phát sóng lại. Dân tình bàn tán xôn xao trước tình tiết Diddy công khai cảnh cáo, cấm Justin Bieber tiết lộ những chuyện đã làm trong 48 tiếng bên nhau. Điều này khiến nghi vấn Justin Bieber từng bị Diddy lạm dụng gây dậy sóng dư luận 1 lần nữa.

Diddy cảnh cáo Justin Bieber không được tiết lộ những điều đã làm cùng trong 48 tiếng bên nhau Sau khi Diddy bị bắt, nguồn tin thân cận cho biết Justin Bieber đã cố gắng hết sức để ngăn chặn những lời đồn đoán không hay và tập trung làm "bố bỉm sữa". Tuy nhiên, những người thân thiết lo sợ nam ca sĩ sẽ ngày càng căng thẳng vì áp lực. "Justin cảm thấy không ai có thể hiểu mình để nói ra mọi chuyện. Thành thật mà nói, anh ấy còn không hiểu hết bản thân mình. Anh ấy chỉ là một đứa trẻ", nguồn tin nói với Daily Mail. Nguồn tin này cho biết thêm Justin Bieber còn khủng hoảng vì không biết làm sao để trở thành người cha tốt, vì anh không có tấm gương nào để nhìn vào. Cha của Justin đã bỏ đi từ khi anh còn rất nhỏ, ông Jeremy Bieber cũng không phải tấm gương tốt: "Justin rất căng thẳng, anh ấy có 1 cậu con trai và đang cố trở thành người cha tốt trong khi không có hình mẫu nào để tham khảo, để biết người cha tốt sẽ phải làm những gì". "Anh ấy đang đơn độc vượt qua giai đoạn này. Mọi người lo sợ Hailey gặp khó khăn khi làm mẹ lần đầu nhưng thực thế Justin còn thấy khó khăn hơn. Vụ Diddy nổ ra vào thời điểm không thể tệ hơn khi Justin vừa cố gắng trải nghiệm niềm vui làm cha lần đầu, vừa phải đối mặt với những điều này", Daily Mail đưa tin. Bên cạnh đó, ngoại hình gầy gò "đáng báo động" của Justin Bieber trong những lần lộ diện gần đây cũng khiến người hâm mộ lo lắng.

Nam ca sĩ 9X lộ diện với vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy sau khi Diddy bị bắt

Justin Bieber đang cố gắng hết sức để ngăn chặn những lời đồn đoán...

... và tập trung vào việc làm "bố bỉm sữa" Justin Bieber ký hợp đồng với hãng thu âm của Usher khi mới 15 tuổi. Anh cũng được Diddy - người từng giúp Usher thăng tiến trong sự nghiệp - dìu dắt ở vai trò cố vấn. Việc được Diddy nâng đỡ từ nhỏ khiến dân tình lo ngại Justin Bieber bị lạm dụng, là nạn nhân của ông trùm âm nhạc mà không hề hay biết. Nhiều người nghi vấn Diddy là lý do khiến Justin Bieber có những biểu hiện tâm lý bất thường và đời sống tình cảm buông thả từ thời còn trẻ. Thậm chí, Diddy khiến những nhận thức về tâm sinh lý của Justin Bieber trở nên sai lệch. Trên nền tảng X, 1 video hồi Justin Bieber 15 tuổi, ở chung với Diddy 48 tiếng bị "đào" lại. Trong đoạn ghi hình này, Justin được cho trông không thoải mái khi đứng cạnh Diddy. Vào một lần khác, Diddy đã chất vấn việc vì sao Justin không thường xuyên gặp anh như lúc trước. Lúc này Justin Bieber cúi gằm mặt, có phần bối rối khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn anh muốn né tránh tội phạm tình dục khét tiếng.

Justin Bieber được cho là đã bị Diddy lôi kéo, lợi dụng trong những bữa tiệc thác loạn đen tối Những nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Bieber và Diddy chưa dừng lại ở trên khi nhiều người cho rằng MV Yummy (2020) thuộc album Changes của Justin Bieber chứa thông điệp lên án các vụ án tình dục ở ngành giải trí. Where Are U Now , sản phẩm được phát hành năm 2015 của ngôi sao người Canada, cũng bị soi khoảnh khắc đáng ngờ, điển hình như hình ảnh Bieber hiện lên cùng dòng chữ "Help me pls" (tạm dịch: Cứu tôi với). Hay năm 2021, Justin Bieber kết hợp Benny Blanco tung ca khúc Lonely . Sản phẩm này nói về chàng trai trẻ cô độc, chất chứa nhiều nỗi âu lo và dằn vặt dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng. Hình ảnh làm liên tưởng đến những gì mà Justin Bieber đã phải chịu đựng ngoài đời thực. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Justin Bieber từng cho biết anh đã phải đấu tranh để tồn tại ở giới giải trí và không ít lần cảm thấy cuộc đời rất "tồi tệ và đen tối". Nam ca sĩ không giải thích rõ đã gặp phải chuyện gì, nhưng chia sẻ rằng bản thân đã "sống trong nỗi xấu hổ" vì những rắc rối trong quá khứ.

Justin Bieber được cho là đã nhiều lần mượn âm nhạc để kêu cứu, tố cáo tội ác tình dục ở Hollywood Theo Người Đưa Tin