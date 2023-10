Striped Project - Những người trẻ tử tế với môi trường

Lượm Đây II đã thu về được gần 2,7 tấn giấy và sách, truyện, 15 nghìn quần áo cũ, 50kg chai lọ nhựa. (Ảnh: NVCC).

Chai nhựa thu gom được từ sự kiện Lượm Đây II. (Ảnh: NVCC).

Trước đó, sự kiện Lượm Đây I được tổ chức vào tháng 6/2023 cũng đã thu về một số lượng lớn nguyên, vật liệu có thể tái sử dụng gồm: 12 ngàn sản phẩm quần áo cũ, hơn 40kg chai, lọ và hơn 2 tấn giấy, bìa.



Song Song với Lượm Đây, Striped Project còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Hà Nội qua sự kiện Striped Tour, cũng là một trong những sự kiện được tổ chức hằng năm của Striped Project với mục đích hướng tới việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động giáo dục và giải trí dành cho trẻ em tại các điểm trường mầm non. Đến với sự kiện, các em nhỏ sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn như trò chơi, làm đồ handmade, phát quà,…



Striped Tour 2023 được tổ chức vào tháng 7 đã đến 2 điểm trường gồm Mầm non Vườn Ươm Hạnh Phúc và Mầm non Cây Sồi, tiếp cận hơn 100 em nhỏ. Thái Uyên chia sẻ: “Không chỉ tạo ra một không gian vui nhộn, thân thiện cho trẻ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và trải nghiệm mới lạ mà tụi mình còn muốn giáo dục các em về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, giúp các em hiểu rõ hơn về những vấn đề môi trường đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. Đồng thời, khuyến khích các em sáng tạo và phát triển kỹ năng thủ công, giúp các em nhỏ hiểu được rằng, có thể tận dụng các vật liệu tái chế để làm ra những sản phẩm độc đáo và hữu ích. Có thể sau này, các em cũng sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường”.