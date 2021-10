Stress, ‘sát thủ’ thầm lặng của nhan sắc

Tình huống căng thẳng có thể gây ra 'hoạt động thần kinh giao cảm' để kích thích các tế bào gốc tạo ra tế bào hắc tố, khiến chúng biến mất. Nếu các tế bào này biến mất, các tế bào mới có thể mất màu và khiến tóc bạc.

Căng thẳng là tác nhân gây rụng và bạc tóc.

Căng thẳng gây chứng... ‘nghiện’ nhổ tóc?

Thực tế,khoa học cũng từng chứng minh căng thẳng có thể thúc đẩy bạn hình thành thói quen nhổ tóc. ‘Trichotillomania’ là tên của tình trạng này. Đó là một hiện tượng tâm lý, trong đó, những người đối mặt với cảm xúc tiêu cực và lo lắng có thể kéo, dứt hoặc tự nhổ tóc của mình như một phản ứng tự xoa dịu.

Vì những tác hại trên, phái đẹp nên cân nhắc kiểm soát căng thẳng để cải thiện sức khỏe tổng thể, đồng thời tăng cường sức khỏe của làn da và mái tóc của mình.

