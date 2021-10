'Street Dance of China' mùa 4 kết thúc: Vương Nhất Bác 2 lần liên tiếp dẫn đội đến ngôi vị quán quân

Tuyển thủ Diệp Âm đến từ chiến đội Nhất Ba Vương Tạc Boom đã chính thức trở thành quán quân của Street Dance of China - Đây chính là bước nhảy đường phố mùa 4 sau khi trải qua 25 lượt battle. Được biết, màn biểu diễn đầu tiên của Diệp Âm trong đêm chung kết Street Dance of China đã giành được tống cộng 162 phiếu bầu, là tuyển thủ sở hữu lượng phiếu cao nhất trong số 8 tuyển thủ tiến vào trận battle sinh tử 1vs1.

Trong màn battle cuối cùng để tìm ra người chiến thắng, Diệp Âm (quán quân Street Dance of China mùa 2) đã có màn đối đầu vô cùng ấn tượng cùng Dương Khải (quán quân Street Dance of China mùa 3) và xuất sắc lập nên lịch sử khi 2 lần liên tiếp trở thành quán quân của Street Dance of China. Đồng thời, chiến thắng này đã đưa chiến đội Nhất Ba Vương Tạc Boom do Vương Nhất Bác làm đội trưởng trở thành quán quân 2 mùa liên tiếp của chương trình, mùa 3 và mùa 4.