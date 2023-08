Streamer có 11 triệu người theo dõi, tự hào với danh xưng 'nữ hoàng hội chợ' giờ ra sao?

Mới đây, Khởi My nhận được sự quan tâm của công chúng khi tái xuất trong đêm diễn ở một phòng trà tại TP.HCM. Ca sĩ sinh năm 1990 thể hiện loạt hit quen thuộc, giữ được phong độ về giọng hát, phong cách biểu diễn.

Đám cưới của Khởi My và Kelvin Khánh từng được khán giả gọi là "đám cưới thế kỷ".

Năm 2017, Khởi My kết hôn cùng Kelvin Khánh. Từ đó, cô lui về chăm lo cho tổ ấm và trở thành một streamer trên nền tảng Facebook có hơn 11 triệu thành viên, YouTube có gần 800 nghìn thành viên.

“So với thời kỳ chạy show liên tục, giọng hát của Khởi My ở thời điểm hiện tại không có gì khác biệt. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, da diết cùng cách xử lý ca khúc tinh tế khiến những ký ức thanh xuân của khán giả như được sống lại, mong chị sẽ trở lại hoạt động ca hát mạnh mẽ hơn”, một khán giả bình luận.



Khởi My vẫn trẻ trung, cá tính sau nhiều năm "ở ẩn".

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng nữ ca sĩ tái xuất làng giải trí sau nhiều năm là do “hết tiền nạp game…”.

Về điều này, Khởi My thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Đó ở nhà chơi game thì hỏi sao Khởi My không đi hát, rồi tới lúc người ta đi hát thì bảo hết tiền nạp game hả? Sao lúc trước mọi người không nói vậy đi…”. Cách đáp trả anti-fan theo cách hài hước của nữ ca sĩ khiến mọi người bật cười, để lại biểu tượng like (thích) để bày tỏ sự đồng tình.