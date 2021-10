Startup thiệp nổi LovePop công bố hợp tác hãng máy in HP

Thiệp được in tại nhà máy sản xuất tại Đà Nẵng, Việt Nam bằng dàn máy in kỹ thuật số HP Indigo – trong đó chiếc máy HP Indigo 7K là sản phẩm mới nhất – trước khi được lắp ráp thủ công một cách tỉ mỉ.

Việc bổ sung máy in kỹ thuật số HP Indigo 7K cho phép LovePop linh động trong việc in số lượng nhỏ với năng suất cao, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. Máy in đa năng này cũng mở ra cơ hội cho LovePop sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực in ấn thương mại.

Với việc cung cấp phổ vật liệu in rộng nhất trong ngành cùng hơn 20 loại mực chuyên dụng, HP Indigo 7K cho phép LovePop mở rộng năng lực in ấn và thử nghiệm với các ứng dụng giá trị cao, đồng thời vẫn giữ được tổng thể màu sắc và chất lượng cao như in offset.